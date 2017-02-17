У Житомирській області поліцейські затримали викрадачів чоловіка. ВІДЕО
У Житомирській області поліцейські затримали викрадачів чоловіка. ВІДЕО
Поліцейські вийшли на дорогу задля профілактики безпеки дорожнього руху. Їхала машина, копи помітили – з нею щось не так, водій явно намагається уникнути зустрічі із правоохоронцями….
І не лише це в огляді надзвичайних подій:
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