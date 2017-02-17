У Києві в багатоповерхівці обірвався ліфт з жінкою та дитиною. ВІДЕО

Киянка Анастасія Чоп розповіла у соцмережі, як вона разом з дитиною летіла у кабіні ліфту з шостого поверху. Ліфт простими словами – зірвався. Екстрене гальмування спрацювало між другим і першим поверхом. Сім’я, на щастя, не травмувалася. Тим часом, історія у фейсбуці стала резонансною. І чиновники таки заворушились.

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Телеканал ЧП.INFO