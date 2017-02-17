Українці можуть покинути Крим – тільки без речей. ВІДЕО

Студент Ілля з Криму 33 години не міг перетнути кордон. Бо віз з дому незаконний персональний комп’ютер та деякі електроприлади. В’їхати на територію України,каже, все ж вдалося, але без речей. Їх довелося залишити на території півострову.

Телеканал ЧП.INFO