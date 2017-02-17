За квартиру у столиці сперечаються дві сім’ї. ВІДЕО

Невелика однокімнатна квартира в Голосіївському районі Києва стала причиною сварок між двома сім’ями. Суперечки точаться уже декілька років, і кожен стоїть на своєму. Обидві сторони переконують, що саме вони мають право там жити. Наразі у помешкані живе Вадим Шевченко. Каже: нова претендентка на житло постійно погрожує виселенням і навіть привела кількох чоловіків, і ті вибили замок у дверях.

Телеканал ЧП.INFO