За квартиру у столиці сперечаються дві сім’ї. ВІДЕО
За квартиру у столиці сперечаються дві сім’ї. ВІДЕО
Невелика однокімнатна квартира в Голосіївському районі Києва стала причиною сварок між двома сім’ями. Суперечки точаться уже декілька років, і кожен стоїть на своєму. Обидві сторони переконують, що саме вони мають право там жити. Наразі у помешкані живе Вадим Шевченко. Каже: нова претендентка на житло постійно погрожує виселенням і навіть привела кількох чоловіків, і ті вибили замок у дверях.
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