У Києві підлітки пограбували ровесника. ВІДЕО
У Києві підлітки пограбували ровесника. ВІДЕО
Пограбування сталося у столичному торговельному центрі біля станції метро Чернігівська. У відвідувача невідомі забрали гроші і особисті речі. Пограбований одразу зателефонував до правоохоронців, а черговий лінії 102 одразу передав інформацію наряду поліції охорони.
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