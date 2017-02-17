У Києві підлітки пограбували ровесника. ВІДЕО

Пограбування сталося у столичному торговельному центрі біля станції метро Чернігівська. У відвідувача невідомі забрали гроші і особисті речі. Пограбований одразу зателефонував до правоохоронців, а черговий лінії 102 одразу передав інформацію наряду поліції охорони.

Телеканал ЧП.INFO