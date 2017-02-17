Українці більше не вірять в Мінські домовленості – соціологи. ВІДЕО

Пора задуматися над майбутнім окупованих територій Донбасу, кажуть експерти. Годі жити надіями на мирне повернення східних територій України. Пора розглядати й інші варіанти. Результати соціологічних досліджень свідчать – люди вже давно не покладають надій на Мінські домовленості та не вірять в обіцянки української влади припинити конфлікт.

Телеканал ЧП.INFO