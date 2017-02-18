У психоневрологічних інтернатах до пацієнтів ставляться, як до в'язнів. ВІДЕО

У психоневрологічних інтернатах до пацієнтів ставляться, як до в'язнів. ВІДЕО

20:30 18.02.2017

Дослідження різних правозахисних організацій свідчать – стіни психоневрологічних інтернатів можуть приховувати багато що, та бути навіть небезпечними для своїх же підопічних. 

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