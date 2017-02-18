У психоневрологічних інтернатах до пацієнтів ставляться, як до в'язнів. ВІДЕО
У психоневрологічних інтернатах до пацієнтів ставляться, як до в'язнів. ВІДЕО
Дослідження різних правозахисних організацій свідчать – стіни психоневрологічних інтернатів можуть приховувати багато що, та бути навіть небезпечними для своїх же підопічних.
|
18.02.2017 | 20:30
|
18.02.2017 | 20:00
|
18.02.2017 | 18:00
|
18.02.2017 | 00:04
|
17.02.2017 | 23:30
|
17.02.2017 | 23:15
|
17.02.2017 | 22:50
|
17.02.2017 | 22:40
|
17.02.2017 | 22:15
|
17.02.2017 | 22:00
|
17.02.2017 | 21:45
|
17.02.2017 | 21:30
|
17.02.2017 | 21:15
|
17.02.2017 | 20:45
|
17.02.2017 | 20:15
|
17.02.2017 | 19:45
-
- 1 з 707
- ››