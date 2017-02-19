Водіям хочуть збільшити штрафи за п’яну їзду. ВІДЕО

Водіям хочуть збільшити штрафи за п’яну їзду. ВІДЕО

22:00 19.02.2017

Для українських автомобілістів готують ряд нових правил. У комітетах Верховної Ради на сьогодні лежить одразу шість законопроектів. І якщо про деякі з них мова йшла уже давно, то інші абсолютно нові. Зокрема, депутати задумались над тим аби вкотре збільшити штрафи за водіння в нетверезому стані. Як відомо лише в липні минулого року депутати уже прийняли схожий закон. Тоді штраф за таке правопорушення підвищили до 10 тисяч двохсот гривень. Та схоже, народні обранці помітили, що такий метод не дуже дієвий. Автори законопроекту вирішили, що вся проблема в сумі штрафу. Мовляв, 10 тисяч гривень на сьогодні не та сума, за якою будуть надто бідкатись водії і вирішили її збільшити в п’ять разів. 

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