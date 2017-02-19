У Києві жінку за відмову допомогти бійцям АТО звинуватили у сепаратизмі. ВІДЕО
У Києві жінку за відмову допомогти бійцям АТО звинуватили у сепаратизмі. ВІДЕО
Пані Тетяна нашим журналістам розповіла про непросту історію, яка склалася у столичній гімназії, де вчиться її дитина. Власне, розпочалося все із закритої спільноти батьків у «вайбері». Класний керівник написала, що є можливість допомогти воїнам АТО. Одна з мам, у відповідь на повідомлення вчителя, надіслала фото - алею ангелів, інакше кажучи, пам’ятник з іменами загиблих дітей на Донбасі. Пані Тетяна запитала - до чого це? Між батьками розпочався діалог.
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