У Києві жінку за відмову допомогти бійцям АТО звинуватили у сепаратизмі. ВІДЕО

У Києві жінку за відмову допомогти бійцям АТО звинуватили у сепаратизмі. ВІДЕО

21:30 19.02.2017

Пані Тетяна нашим журналістам розповіла про непросту історію, яка склалася у столичній гімназії, де вчиться її дитина. Власне, розпочалося все із закритої спільноти батьків у «вайбері». Класний керівник написала, що є можливість допомогти воїнам АТО. Одна з мам, у відповідь на повідомлення вчителя, надіслала фото - алею ангелів, інакше кажучи, пам’ятник з іменами загиблих дітей на Донбасі. Пані Тетяна запитала - до чого це? Між батьками розпочався діалог. 

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