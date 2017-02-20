Серійних викрадачів елітних іномарок затримали у Чернівцях. ВІДЕО

Серійних викрадачів елітних іномарок затримали у Чернівцях. ВІДЕО

08:20 20.02.2017

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції спільно із спецпідрозділом «КОРД» встановили та затримали осіб, причетних до низки незаконних заволодінь транспортними засобами. Спіймати крадіїв вдалося на гарячому, коли вони близько 4 години ранку намагалися скоїти угон автомобіля марки «Мерседес», вартістю 600000 гривень.

На момент вчинення злочину транспортний засіб був припаркований біля будинку за місцем проживання його власників. Під час огляду викраденої автівки було виявлено електронний блок управління автомобілем, за допомогою якого проводився запуск двигуна та пристрій для зчитування сигналізації.

Як з’ясували поліцейські, до складу злочинної групи входили двоє чоловіків. Організатором і виконавцем угонів був раніше судимий 39-річний житель міста Могилів-Подільський Вінницької області. Роль посібника виконував 31-річний чернівчанин. Буковинець був водієм та мав попереджати свого товариша у разі появи сторонніх осіб. Для своєї злочинної діяльності зловмисники використовували два легкових автомобіля з іноземною реєстрацією.

Під час проведення слідчо-оперативних дій поліцейськими доведено причетність затриманих осіб ще до п’яти аналогічних злочинів на території Чернівців та області. Об’єктами їхньої протиправної діяльності були престижні автомобілі «Land Rover» та «Mercedes Viano».

На даний час тривають оперативно-розшукові заходи по встановленню місця знаходження викрадених транспортних засобів. Особи затриманих перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів на Буковині та в інших областях України.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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