Факт трагічної загибелі дитини розслідує поліція Харківщини. ВІДЕО

Повідомлення про подію, яка сталася у селі Семенів Яр, надійшло до чергової частини Богодуховского відділу поліції від фельдшера.

На місце пригоди виїхали працівники поліції, експерт та представник служби у справах дітей районної державної адміністрації.

Встановлено, що 28-річна мешканка будинку знаходилась в сусідній кімнаті. В цей час троє малолітніх дітей, 3 та 4-річні сини її 29-річної сестри та 3-річний сусідський хлопчик, грались в будинку без нагляду дорослих та придавили кришкою дивану дівчинку, 2015 року народження.

Раніше 28-річна жінка вже притягувалась до адміністративної відповідальності за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за не створення належних умов проживання своєї доньки.

Проведеною судово-медичною експертизою встановлено, що причиною смерті дівчинки стала механічна асфіксія від здавлення органів грудної клітини.

Наразі вирішується питання кваліфікації даної події згідно з чинним законодавством.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області