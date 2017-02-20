На Сумщині рятувальники попередили спробу самогубства. ВІДЕО

На Сумщині рятувальники попередили спробу самогубства. ВІДЕО

13:24 20.02.2017

О 10:42 в м.Шостка черговий караул 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини повертався з хибного виклику про пожежу.

В районі дев’ятиповерхового житлового будинку №19 на вул.Марата рятувальники побачили великий натовп і вирішили перевірити, що сталося. Поки пожежні автомобілі під’їзжали по дорозі до будівлі, начальник караулу разом з бійцями побігли коротшим шляхом на переріз.

Біля будинку вони побачили, що на підвіконні балкону другого поверху сиділа літня жінка і вже одна нога її знаходилась за балконом, а інша на підвіконні. Люди вмовляли її не вистрибувати. Швидко зорієнтувавшись в ситуації рятувальники розгорнули висувну драбину.

Начальнику караулу старшому лейтенанту служби цивільного захисту Віталію Дудці, який по драбині піднявся на верх, вдалось перемістити жінку на балкон. Звідки рятувальник завів її в кімнату, де заспокоював 80-річну жінку та знаходився доки на місце не прибули медпрацівники, які доправили її до лікарні.

З медичного закладу родичі забрали її до дому.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Сумській області

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