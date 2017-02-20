На Сумщині рятувальники попередили спробу самогубства. ВІДЕО
На Сумщині рятувальники попередили спробу самогубства. ВІДЕО
О 10:42 в м.Шостка черговий караул 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини повертався з хибного виклику про пожежу.
В районі дев’ятиповерхового житлового будинку №19 на вул.Марата рятувальники побачили великий натовп і вирішили перевірити, що сталося. Поки пожежні автомобілі під’їзжали по дорозі до будівлі, начальник караулу разом з бійцями побігли коротшим шляхом на переріз.
Біля будинку вони побачили, що на підвіконні балкону другого поверху сиділа літня жінка і вже одна нога її знаходилась за балконом, а інша на підвіконні. Люди вмовляли її не вистрибувати. Швидко зорієнтувавшись в ситуації рятувальники розгорнули висувну драбину.
Начальнику караулу старшому лейтенанту служби цивільного захисту Віталію Дудці, який по драбині піднявся на верх, вдалось перемістити жінку на балкон. Звідки рятувальник завів її в кімнату, де заспокоював 80-річну жінку та знаходився доки на місце не прибули медпрацівники, які доправили її до лікарні.
З медичного закладу родичі забрали її до дому.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Сумській області
|
20.02.2017 | 13:24
|
20.02.2017 | 10:20
|
20.02.2017 | 08:20
|
20.02.2017 | 07:21
|
19.02.2017 | 22:00
|
19.02.2017 | 21:30
|
19.02.2017 | 20:30
|
18.02.2017 | 22:30
|
18.02.2017 | 21:30
|
18.02.2017 | 20:30
|
18.02.2017 | 20:00
|
18.02.2017 | 00:04
|
17.02.2017 | 23:30
|
17.02.2017 | 23:15
|
17.02.2017 | 22:50
|
17.02.2017 | 22:40
-
- 1 з 708
- ››