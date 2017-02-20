Шестеро людей постраждали під час ДТП на Вінниччині. ВІДЕО

Шестеро людей постраждали під час ДТП на Вінниччині. ВІДЕО

15:38 20.02.2017

Автопригода сталась в Хмільницькому районі на автодорозі сполученням «Бердичів-Хмільник-Літин» сьогодні близько 8 години ранку. Внаслідок зіткнення трьох автомобілів до лікарні потрапили шестеро людей, двоє з яких у тяжкому стані госпіталізовані до реанімаційного відділення.

За попередніми даними слідства, показами свідків та очевидців, встановлено, що  автомобіль «Skoda», який рухався у бік Бердичева,  виїхав на зустрічну смугу руху, в результаті чого сталось зіткнення з автомобілем «Mercedes Vito», який їхав у зустрічному напрямку. За кермом «Skoda» перебувала 42-річна жінка.

В подальшому з автомобілем «Skoda» зіткнувся ще автомобіль «Toyota», за кермом якого перебував 49-річний житель Республіка Молдова.

На момент дорожньо-транспортної пригоди в автомобілі «Skoda» перебувало двоє людей, а в «Mercedes Vito»- семеро, разом із водієм.

До лікарні з тілесним ушкодженнями доставили водія та пасажира автомобіля «Skoda», та четверо пасажирів мікроавтобуса «Mercedes». Водій та пасажир легковика «Toyota» не постраждали.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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