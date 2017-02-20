ДТП через неуважність. Ланос протаранив Фіат. ВІДЕО
ДТП через неуважність. Ланос протаранив Фіат. ВІДЕО
Київ, вулиця ЛІсківська, дев’ята година вечора. Автомобілі Фіат та Деу застигли один напроти одного. На перший погляд, обидві автівки добряче потрощені. Кілька хвилин тому тут, на перехресті з вулицею Бальзака, було чутно скрегіт гальм та звук зіткнення. Саме водій Фіату не впевнився в маневрі.
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