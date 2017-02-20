У Києві поліцейській зламали пальці. ВІДЕО
У Києві поліцейській зламали пальці. ВІДЕО
В Києві на Майдані Незалежності під час вшанування пам’яті героїв «небесної сотні» жінці-поліцейській невідомі зламали пальці на руці. Жінку одразу госпіталізували та надали необхідну допомогу. В поліції додають, що не лише вона отримала травми. Ушкоджень зазнали і деякі її колеги. Про це на своїй сторінці у «Twitter» написав голова Нацполіції Сергій Князєв.
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