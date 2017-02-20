В Києві побили фотографа. ВІДЕО
В Києві побили фотографа. ВІДЕО
Мирна акція з нагоди дня пам’яті героїв «небесної сотні» в Києві переросла у сутички. Кілька тисяч людей вийшли на мітинг у центрі столиці, а дехто навіть хотів розбити на Майдані Незалежності намети. І ось через це ніби то й почалась штовханина. Правоохоронці були проти такої ідеї і почали витискати людей подалі. У перепалці постраждав один із фотографів. Чоловік знімав події на камеру, коли за його ж словами, на нього накинулись поліцейські. Вони ніби то його побили, після чого фотографу довелось звернутись за допомогою до медиків.
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