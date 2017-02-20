На Одеській трасі під Києвом перекинувся легковик. ВІДЕО

На Одеській трасі під Києвом перекинувся легковик. ВІДЕО

21:10 20.02.2017

На Одеській трасі у районі Віти-Поштової «Деу» їхав зі спуску. В якийсь момент, кермувальник авто втратив контроль. Машина виїхала на сніг, кілька разів перекинулася, врізалася у бетонний імпровізований відбійник та завмерла на дорозі.

І не лише це… Також в «Огляді ДТП»:

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Моторошна ДТП у Києві: відбійник наскрізь прошив «ВАЗ».

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