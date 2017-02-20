У поліції Києва врятували життя двом підліткам. ВІДЕО
У поліції Києва врятували життя двом підліткам. ВІДЕО
У столичній поліції повідомили – до числа самогубць мало не потрапили двоє дівчат з Києва. 15-ти річні подруги стали учасницями групи смерті, 19 лютого їм надійшло останнє завдання – зістрибнути з багатоповерхівки.
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