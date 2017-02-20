На Житомирщині жінка годувала замкнених у будинку дітей через отвір у стіні. ВІДЕО
На Житомирщині жінка годувала замкнених у будинку дітей через отвір у стіні. ВІДЕО
Як від голоду та холоду покинутих дітей рятувала сусідка, та куди поділися їхні батьки дивіться в сьогоднішньому випуску «Надія є»». А також: у Львові уважний таксист допоміг впіймати підозрюваного у вбивстві, в Запоріжжі, завдяки дзвінку очевидця, патрульні на гарячому затримали злодіїв.
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