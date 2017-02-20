Зниклих дітей знайти тепер простіше. ВІДЕО
Зниклих дітей знайти тепер простіше. ВІДЕО
Вже майже пів року працює геоінформаційна система розшуку дітей в Україні. Тепер кожен небайдужий в будь-яку мить може зайти на сайт та подивитися, кого розшукують саме у вашому місті або області.
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