Поліцейські викрили викрадачів елітних автомобілів. ВІДЕО
Поліцейські викрили викрадачів елітних автомобілів. ВІДЕО
55 автомобілів-двійників, тобто машин з перебитими номерами, знайшли правоохоронці. Так само поліцейські вже встановили усі деталі діяльності злочинців, які тривалий час діяли в різних областях: викрадали дорогі іномарки та оформляли на них фальшиві документи. При цьому в поліції зазначають, що працювали представники однієї банди в 11 регіонах України. Робили це досить вправно, адже липові документи були точнісінько, як справжні.
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