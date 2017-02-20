В Україні має з’явитися «адвокат майбутнього». ВІДЕО

В Україні має з’явитися «адвокат майбутнього». ВІДЕО

22:45 20.02.2017

Зараз розпочалося навчання за програмою «Адвокат майбутнього». Відбір пройшли сто українських адвокатів. Протягом року проведуть чотири сесії. Експерти зазначають, вчити банальним речам не будуть, це все потрібні були дати ще викладачі університетів. Тут навчатимуть тому, чого зараз вимагають сучасні умови: тут і вимога суспільства, і стандарти сьогодення.

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