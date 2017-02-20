Рада доброчесності перевірила суддів на "гріхи". ВІДЕО
Рада доброчесності перевірила суддів на "гріхи". ВІДЕО
В України триває конкурс на посади у Верховному суді України. У компанії "ЧЕСНО. Фільтруй суд!" перевірили кандидатів на "гріхи".
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