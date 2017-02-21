На Сумщині власника арсеналу зброї здала поліції його ж дружина. ВІДЕО

На Сумщині власника арсеналу зброї здала поліції його ж дружина. ВІДЕО

07:04 21.02.2017

59-річний житель Сум незаконно зберігав в своїй оселі арсенал зброї. Викрити протиправну діяльність чоловіка поліції допомогла його дружина.

В рамках кримінального провадження відкритого за даним фактом, поліцейські перевіряють канали надходження виявленої зброї та з’ясовують мету її зберігання. 

У Сумах до поліцейських із повідомленням про те, що її чоловік, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, веде себе неадекватно та зберігає вдома велику кількість зброї, звернулась місцева жителька. Жінка пояснила, що дуже побоюється за свою безпеку та безпеку оточуючих.

Перевірити отриману інформацію за місцем виклику виїхали працівники Сумського відділу поліції, кінологічної, вибухотехнічної служб. Під час огляду помешкання за картиною, у стіні кімнати, вони виявили справжнє сховище: автомат Калашникова, гранату Ф-1, п‘ять наповнених автоматних магазинів, підсумок для них та близько півтори тисячі патронів різного калібру.

В квартирі також знайшли декілька посвідчень на його ж ім’я, що вказували на приналежність до громадських організацій та різного роду комісій, пневматичну гвинтівку, карабін, два штик ножі, револьвер. До того ж з’ясувалось, що напередодні чоловік побив дружину. Лікарі констатували у неї компресійний перелом хребця грудного відділу.

Порушника затримано відповідно ст.208 КПК України. 

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

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