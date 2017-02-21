СБУ ліквідувала конвертцентр, який відмивав гроші держпідприємств. ВІДЕО

СБУ ліквідувала конвертцентр, який відмивав гроші держпідприємств. ВІДЕО

18:00 21.02.2017

Співробітники СБ України спільно з Держслужбою фінансового моніторингу, прокуратурою, фіскальною службою та поліцією припинили діяльність конвертаційного центру, який виводив «у тінь» кошти, в тому числі державних підприємств.

Правоохоронці встановили, що «конверт» обслуговував декілька десятків підприємств з Києва та Черкаської області. Через фіктивні безтоварні операції ділки протягом 2016 року перевели в готівку понад шістсот мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісах конвертцентру, за місцем проживання фігурантів справи та автомобілях ділків, оперативники спецслужби виявили банківські картки, чекові книжки, ноутбуки з програмою «клієнт-банк», флеш-накопичувачі, мобільні телефони з перепискою, блокноти із записами та печатки суб’єктів господарської діяльності, які підтверджують проведення нелегальних оборудок. Співробітники спецслужби також вилучили майже півмільйона гривень готівкою.

Наразі заблоковано видаткові операції на суму понад п’ятсот тисяч гривень фірмам, задіяним у діяльності конвертцентру. Вирішується питання щодо накладення арешту на рахунки, відкриті в одній із банківських установ з російським капіталом.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

СБУ припинила діяльність конвертцентру, який відмивав кошти держпідприємств - See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2782#sthash.niDME4kR.dpuf
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