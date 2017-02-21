У Хмельницькому затримали шахраїв, як «знімали порчу» по всій Україні. ВІДЕО

У Хмельницькому затримали шахраїв, як «знімали порчу» по всій Україні. ВІДЕО

17:30 21.02.2017

Хмельницькі поліцейські затримали групу осіб з Волинської області, які «гастролювали» практично по всій країні. Тільки на території Хмельницької області на їхньому рахунку близько 25 епізодів шахрайств на загальну суму понад 2,5 мільйони гривень. 

Першою жертвою зловмисників на території Хмельницької області стала мешканка Дунаєвецького району. Шахраї перестріли її на овочевому ринку в обласному центрі і почали залякувати тим, що на ній лежить страшна порча.

Перелякана жінка винайняла таксі, поїхала додому, а це 60 кілометрів в обидва боки, і привезла усі гроші та коштовності й передала їх для проведення ритуалу очищення «благодійникам». Коли прийшла до тями, то ні грошей, ні шахрайок поблизу вже не було. Таким чином жінка втратила понад 40 тисяч євро, 4 тисячі доларів та усі коштовності.

Також на велику суму злодії «зняли порчу» і в мешканки мікрорайону Озерна, що в обласному центрі. Жінка віддала зловмисникам гроші та коштовності майже на 370 тисяч гривень.

Загалом же на рахунку шахраїв-гастролерів близько 25 епізодів по всій області на загальну суму понад 2,5 мільйони гривень. Крім того, відомо, що зловмисники «працювали» практично по всій території України. Наразі правоохоронці з’ясовують причетність підозрюваних до вчинення аналогічних шахрайств на території інших областей.

Із затриманням шахраїв пов’язана ще одна досить цікава історія. Під час обшуків, проведених на Волині, хмельницькі поліцейські вилучили йоркширського тер’єра. Як виявилось, 3 роки тому під час чергового «зняття порчі» в Білій Церкві у місцевої дівчини вони разом із цінностями та грішми на загальну суму близько 100 тисяч гривень забрали ще й собаку. Увесь цей час тер’єр жив у злодіїв, а нещодавно правоохоронці повернули собаку законним власникам.

Вийти на злодіїв допомогло те, що свідки одного із шахрайств запам’ятали, на якому автомобілі пересувались зловмисники.

Наразі членам групи вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна. На період досудового слідства суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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