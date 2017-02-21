Під Києвом зіткнулися Мерседес та Ніссан. Є постраждалі. ВІДЕО
Під Києвом зіткнулися Мерседес та Ніссан. Є постраждалі. ВІДЕО
Аварія сталася на Старообухівській трасі за 18 кілометрів від Києва. Тут зіткнулися Ніссан та Мерседес. У Мерседеса зім’ятий лівий бік, пробиті колеса і погнуті диски. А от у Ніссана фактично знищена передня частина.
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