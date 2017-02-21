Під Києвом зіткнулися Мерседес та Ніссан. Є постраждалі. ВІДЕО

Під Києвом зіткнулися Мерседес та Ніссан. Є постраждалі. ВІДЕО

19:45 21.02.2017

Аварія сталася на Старообухівській трасі за 18 кілометрів від Києва. Тут зіткнулися Ніссан та Мерседес. У Мерседеса зім’ятий лівий бік, пробиті колеса і погнуті диски. А от у Ніссана фактично знищена передня частина. 

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Під Києвом зіткнулися Мерседес та Ніссан. Є постраждалі. ВІДЕО
Під Києвом зіткнулися Мерседес та Ніссан. Є постраждалі. ВІДЕО
21.02.2017 | 19:45
Декомунізацію свят потрібно провести якнайшвидше, - інститут Нацпам'яті
Декомунізацію свят потрібно провести якнайшвидше, - інститут Нацпам'яті
21.02.2017 | 18:30
СБУ ліквідувала конвертцентр, який відмивав гроші держпідприємств. ВІДЕО
СБУ ліквідувала конвертцентр, який відмивав гроші держпідприємств. ВІДЕО
21.02.2017 | 18:00
У Хмельницькому затримали шахраїв, як «знімали порчу» по всій Україні. ВІДЕО
У Хмельницькому затримали шахраїв, як «знімали порчу» по всій Україні. ВІДЕО
21.02.2017 | 17:30
На Сумщині власника арсеналу зброї здала поліції його ж дружина. ВІДЕО
На Сумщині власника арсеналу зброї здала поліції його ж дружина. ВІДЕО
21.02.2017 | 07:04
Рада доброчесності перевірила суддів на "гріхи". ВІДЕО
Рада доброчесності перевірила суддів на "гріхи". ВІДЕО
20.02.2017 | 23:15
В Україні має з’явитися «адвокат майбутнього». ВІДЕО
В Україні має з’явитися «адвокат майбутнього». ВІДЕО
20.02.2017 | 22:45
Поліцейські викрили викрадачів елітних автомобілів. ВІДЕО
Поліцейські викрили викрадачів елітних автомобілів. ВІДЕО
20.02.2017 | 22:15
Зниклих дітей знайти тепер простіше. ВІДЕО
Зниклих дітей знайти тепер простіше. ВІДЕО
20.02.2017 | 21:50
На Житомирщині жінка годувала замкнених у будинку дітей через отвір у стіні. ВІДЕО
На Житомирщині жінка годувала замкнених у будинку дітей через отвір у стіні. ВІДЕО
20.02.2017 | 21:40
У поліції Києва врятували життя двом підліткам. ВІДЕО
У поліції Києва врятували життя двом підліткам. ВІДЕО
20.02.2017 | 21:20
На Одеській трасі під Києвом перекинувся легковик. ВІДЕО
На Одеській трасі під Києвом перекинувся легковик. ВІДЕО
20.02.2017 | 21:10
В Києві побили фотографа. ВІДЕО
В Києві побили фотографа. ВІДЕО
20.02.2017 | 20:45
У Києві поліцейській зламали пальці. ВІДЕО
У Києві поліцейській зламали пальці. ВІДЕО
20.02.2017 | 20:15
ДТП через неуважність. Ланос протаранив Фіат. ВІДЕО
ДТП через неуважність. Ланос протаранив Фіат. ВІДЕО
20.02.2017 | 19:45
Шестеро людей постраждали під час ДТП на Вінниччині. ВІДЕО
Шестеро людей постраждали під час ДТП на Вінниччині. ВІДЕО
20.02.2017 | 15:38

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Кому выгодна блокада Донбасса?
13.02.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чому скасування 1, 9 травня, та 8 березня – повна маячня
08.02.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чем опасны фейки в гибридной войне
01.02.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи потрібно прийняти закон про статус окупованих територій, згідно якого Україна не виплачує соцвиплати в ОРДЛО, не постачає воду, там забороняються вибори і з цими територіями припиняється торгівля?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.