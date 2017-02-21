У Маріуполі згорів катафалк. Ще 4 машини пошкоджено. ВІДЕО
У Маріуполі згорів катафалк. Ще 4 машини пошкоджено. ВІДЕО
Масштабна пожежа в Маріуполі. Там вночі на проспекті Перемоги стало по справжньому гаряче. На автостоянці загорівся мікроавтобус Мерседес. Вогонь перекинувся на автівки, що стояли поряд. Полум’я щохвилини розгоралося все більше.
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