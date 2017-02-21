На Вінниччині сталася потрійна ДТП. ВІДЕО
На Вінниччині сталася потрійна ДТП. ВІДЕО
У Вінницькій області неподалік Хмільника сталася потрійна ДТП. За попередньою версією водійка легковика «Skoda» виїхала на зустрічну смугу руху і в неї на повному ходу влетів мікроавтобус «Mercedes». Після цього «Skoda» відкинуло в бік прямісінько на «Toyota», яка саме проїжджала повз.
На щастя, ніхто у цій аварії не загинув, але травмованих - аж шестеро.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
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