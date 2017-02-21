У Миколаєві сім’я облаштувала в квартирі місце для вбивств та катувань. ВІДЕО.

У Миколаєві сім’я облаштувала в квартирі місце для вбивств та катувань. ВІДЕО.

20:50 21.02.2017

Шокуючі подробиці обшуку в квартирі шкуродерів з Миколаєва дізнавайтеся в огляді надзвичайних подій. Також у випуску: в Миколаївській області 17-річний підліток нападав на жінок, у Сумах дружина виказала чоловіка, який зберігав арсенал зброї, в Одесі в наслідок вибуху загинула сім’я.

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