У Миколаєві сім’я облаштувала в квартирі місце для вбивств та катувань. ВІДЕО.
У Миколаєві сім’я облаштувала в квартирі місце для вбивств та катувань. ВІДЕО.
Шокуючі подробиці обшуку в квартирі шкуродерів з Миколаєва дізнавайтеся в огляді надзвичайних подій. Також у випуску: в Миколаївській області 17-річний підліток нападав на жінок, у Сумах дружина виказала чоловіка, який зберігав арсенал зброї, в Одесі в наслідок вибуху загинула сім’я.
|
21.02.2017 | 23:15
|
21.02.2017 | 22:45
|
21.02.2017 | 22:15
|
21.02.2017 | 21:45
|
21.02.2017 | 21:30
|
21.02.2017 | 21:15
|
21.02.2017 | 20:50
|
21.02.2017 | 20:40
|
21.02.2017 | 20:15
|
21.02.2017 | 19:45
|
21.02.2017 | 18:30
|
21.02.2017 | 18:00
|
21.02.2017 | 17:30
|
21.02.2017 | 07:04
|
20.02.2017 | 23:15
|
20.02.2017 | 22:45
-
- 1 з 709
- ››