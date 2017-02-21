На хабарі «погорів» поліцейський з Бердянська. ВІДЕО
На хабарі «погорів» поліцейський з Бердянська. ВІДЕО
Працював він у карному розшуку Бердянської поліції і це не заважало йому за свої «незаконні послуги» вимагати дванадцять тисяч гривень від місцевого жителя. Полісмен обіцяв його не притягати до кримінальної відповідальності за незаконне володіння вогнепальною зброєю.
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