На хабарі «погорів» поліцейський з Бердянська. ВІДЕО

Працював він у карному розшуку Бердянської поліції і це не заважало йому за свої «незаконні послуги» вимагати дванадцять тисяч гривень від місцевого жителя. Полісмен обіцяв його не притягати до кримінальної відповідальності за незаконне володіння вогнепальною зброєю.

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