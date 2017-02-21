У Києві хворий на діабет підсудний в СІЗО більше 2 років не може отримати гідну меддопомогу. ВІДЕО
У Києві хворий на діабет підсудний в СІЗО більше 2 років не може отримати гідну меддопомогу. ВІДЕО
Ось уже три роки триває судовий розгляд справи Володимира Гушана. Його звинувачують у груповому розбійному нападі. Весь цей час, чоловік під арештом в СІЗО. У нього діагностували цукровий діабет, і стан підсудного щодень погіршується.
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