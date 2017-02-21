На пунктах пропуску на Донбасі потрібна пріоритетна система для дітей – Волонтери. ВІДЕО
На пунктах пропуску на Донбасі потрібна пріоритетна система для дітей – Волонтери. ВІДЕО
На Донбасі є 6 пропускних пунктів, з яких до слова зараз працюють тільки 5. Іноді для того аби перетнути тимчасовий кордон потрібно простояти в черзі більше 10 годин.
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