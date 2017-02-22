Під час пожежі у приватному обійсті врятовані свійські тварини. ВІДЕО
Під час пожежі у приватному обійсті врятовані свійські тварини. ВІДЕО
21 лютого о 08:05 із села Розсішки на пункт зв’язку Христинівської пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу надвірної споруди на території приватного домоволодіння на вулиці Фрунзе.
Господарі, які побачили густий дим, що виходив з-під покрівлі споруди одразу зателефонували до Служби порятунку «101».
Черговий караул 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини, який оперативно прибув на місце події впродовж півгодини ліквідував займання. Завдяки професійним діям вогнеборців із задимленої будівлі вдалося вивести у безпечне місце домашню худобу яка утримувалася в середині. Також бійці ДСНС врятували від знищення вогнем 2 тонни соломи, яка зберігалися в середині споруди та запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташований житловий будинок.
За попередніми даними причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки.
За матеріалами пре-служби ДСНС у Черкаській області
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