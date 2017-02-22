На Буковині звів рахунки з життям військовий. ВІДЕО

На Буковині звів рахунки з життям військовий. ВІДЕО

09:40 22.02.2017

Смерть не від кулі ворога, а від власної ж зброї. Українські військовослужбовці, яким довелося пережити та побачити на власні очі всі жахи війни на Донбасі, повернувшись додому, не знаходять собі місця. Як наслідок - бійці, які ще донедавна боронили Україну, зриваються і зводять рахунки з життям. До числа останніх жертв у поліції зарахували жителя села Вартиківці Чернівецької області. 23-ри річний військовослужбовець вистрелив собі у скроню.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Буковині звів рахунки з життям військовий. ВІДЕО
22.02.2017 | 09:40
Озброєна банда наркоманів тероризувала місто на Дніпропетровщині. ВІДЕО
Озброєна банда наркоманів тероризувала місто на Дніпропетровщині. ВІДЕО
22.02.2017 | 08:00
Омбудсмен просить дати українське громадянство волонтерці з Росії. ВІДЕО
Омбудсмен просить дати українське громадянство волонтерці з Росії. ВІДЕО
22.02.2017 | 07:45
Арсен Аваков розповів про заходи безпеки у Києві. ВІДЕО
22.02.2017 | 07:30
Нові подробиці кривавої стрілянини у Кропивницькому. ВІДЕО
22.02.2017 | 07:20
Моторошна ДТП. П'яний водій на іномарці збив маму з сином. ВІДЕО
Моторошна ДТП. П'яний водій на іномарці збив маму з сином. ВІДЕО
22.02.2017 | 06:00
Під час пожежі у приватному обійсті врятовані свійські тварини. ВІДЕО
Під час пожежі у приватному обійсті врятовані свійські тварини. ВІДЕО
22.02.2017 | 01:00
На пунктах пропуску на Донбасі потрібна пріоритетна система для дітей – Волонтери. ВІДЕО
На пунктах пропуску на Донбасі потрібна пріоритетна система для дітей – Волонтери. ВІДЕО
21.02.2017 | 23:15
Окремі українські політики працюють на російські спецслужби – Василь Грицак. ВІДЕО
Окремі українські політики працюють на російські спецслужби – Василь Грицак. ВІДЕО
21.02.2017 | 22:45
У Києві хворий на діабет підсудний в СІЗО більше 2 років не може отримати гідну меддопомогу. ВІДЕО
У Києві хворий на діабет підсудний в СІЗО більше 2 років не може отримати гідну меддопомогу. ВІДЕО
21.02.2017 | 22:15
На хабарі «погорів» поліцейський з Бердянська. ВІДЕО
На хабарі «погорів» поліцейський з Бердянська. ВІДЕО
21.02.2017 | 21:15
У Миколаєві сім’я облаштувала в квартирі місце для вбивств та катувань. ВІДЕО.
У Миколаєві сім’я облаштувала в квартирі місце для вбивств та катувань. ВІДЕО.
21.02.2017 | 20:50
На Вінниччині сталася потрійна ДТП. ВІДЕО
На Вінниччині сталася потрійна ДТП. ВІДЕО
21.02.2017 | 20:40
У Маріуполі згорів катафалк. Ще 4 машини пошкоджено. ВІДЕО
У Маріуполі згорів катафалк. Ще 4 машини пошкоджено. ВІДЕО
21.02.2017 | 20:15
Під Києвом зіткнулися Мерседес та Ніссан. Є постраждалі. ВІДЕО
Під Києвом зіткнулися Мерседес та Ніссан. Є постраждалі. ВІДЕО
21.02.2017 | 19:45
СБУ ліквідувала конвертцентр, який відмивав гроші держпідприємств. ВІДЕО
СБУ ліквідувала конвертцентр, який відмивав гроші держпідприємств. ВІДЕО
21.02.2017 | 18:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Визнати Донбас окупованим – означає наблизитись до війни з Росією
21.02.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Кому выгодна блокада Донбасса?
13.02.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чому скасування 1, 9 травня, та 8 березня – повна маячня
08.02.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи потрібно прийняти закон про статус окупованих територій, згідно якого Україна не виплачує соцвиплати в ОРДЛО, не постачає воду, там забороняються вибори і з цими територіями припиняється торгівля?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.