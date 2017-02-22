На Буковині звів рахунки з життям військовий. ВІДЕО
На Буковині звів рахунки з життям військовий. ВІДЕО
Смерть не від кулі ворога, а від власної ж зброї. Українські військовослужбовці, яким довелося пережити та побачити на власні очі всі жахи війни на Донбасі, повернувшись додому, не знаходять собі місця. Як наслідок - бійці, які ще донедавна боронили Україну, зриваються і зводять рахунки з життям. До числа останніх жертв у поліції зарахували жителя села Вартиківці Чернівецької області. 23-ри річний військовослужбовець вистрелив собі у скроню.
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