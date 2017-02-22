Омбудсмен просить дати українське громадянство волонтерці з Росії. ВІДЕО
Омбудсмен просить дати українське громадянство волонтерці з Росії. ВІДЕО
Іноземці, які беруть участь в АТО, захищають Україну, допомагають армії, досі не можуть офіційно стати її громадянами. І хоча Закон про службу іноземних громадян в українській армії вступив в силу ще восени 2015 року, спрощеної процедури для людей по факту так і немає. Яскравий приклад росіянки Ольги Сімонової.
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