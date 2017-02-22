Арсен Аваков розповів про заходи безпеки у Києві. ВІДЕО
Арсен Аваков розповів про заходи безпеки у Києві. ВІДЕО
Після урочистостей з нагоди третьої річниці Революції гідності у столиці заговорили про надмірні заходи безпеки зі сторони поліції. Мовляв, надто багато озброєних поліцейських вийшли в центр Києва і у будь-який момент усе могло перетворитись у масове побоїще.
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