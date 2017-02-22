Нові подробиці кривавої стрілянини у Кропивницькому. ВІДЕО
Нові подробиці кривавої стрілянини у Кропивницькому. ВІДЕО
До правоохоронців надійшли одразу кілька повідомлень від різних заявників про стрілянину у місті. За даними, які отримали патрульні поліцейські між чотирма чоловіками виникла сварка. А якщо точніше троє напали на четвертого. Поки невідомо в чому причина конфлікту, однак в результаті - один з чоловіків отримав вогнепальне та ножове поранення.
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