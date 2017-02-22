Озброєна банда наркоманів тероризувала місто на Дніпропетровщині. ВІДЕО

Озброєна банда наркоманів тероризувала місто на Дніпропетровщині. ВІДЕО

08:00 22.02.2017

У Новомосковську молодики зі зброєю скоювали розбійні напади на квартири місцевих жителів, жорстоко били господарів та виносили всі цінні речі. Також чоловіки були причетні до незаконних заволодінь автомобілів на території міста. Наразі всі причетні до злочинів нападники встановлені працівниками Управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області, двоє з членів банди затримані. 

Про це під час прес-конференції у Головному управлінні Національної поліції розповів заступник начальника ГУНП Олег Грозь.

- Встановлено, що 5 січня 2017 року чоловіки скоїли розбійний напад на родину місцевих жителів. Близько 5-ї ранку 34-річна жінка відчинила двері малознайомому чоловіку, після чого до квартири увірвалося ще троє молодиків. Вони почали бити жінку та її співмешканця, погрожуючи обрізом, вимагаючи віддати все цінне. До кімнати забігла 14-річна донька потерпілої, яка почала плакати і благати нападників припинити знущання над рідними, однак чоловіки ні на що не реагували.

Поки двоє чоловіків били господарів, інші почали виносити з квартири все цінне. Вже коли бандити залишили квартиру, потерпілі викликали швидку допомогу та виявили відсутність ювелірних виробів, мобільних телефонів, побутової техніки та іншого майна на загальну суму понад 46 тис. гривень.

Також 2 лютого двоє членів банди, які наразі затримані, погрожуючи власнику автомобіля «Hyundai Tucson» обрізом, заволоділи його транспортним засобом. Крім цього, вони забрали у чоловіка мобільний телефон, гаманець з 900 гривнями, банківські картки та інші речі.

8 лютого 2017 року працівниками карного розшуку, слідчого управління із залученням спецпідрозділу «КОРД» один із членів злочинного угрупування, 28-річний житель м. Новомосковська був затриманий. Чоловік забарикадувався в одній з квартир п’ятиповерхівки і погрожував висадити у повітря усіх, хто намагатиметься проникнути до нього в житло.

КОРДівцям вдалося вмовити чоловіка здатися. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Також був затриманий другий підозрюваний – 23-річний молодик, який раніше неодноразово потрапляв у коло зору правоохоронців за спричинення тілесних ушкоджень та хуліганських дій.

Поліцейські провели ряд обшуків за місцем їх мешкання, в результаті чого були виявлені знаряддя злочинів та предмети, здобуті в ході злочинної діяльності, зокрема обріз з патронами, гранату Ф-1 із запалом, 2 пістолети з патронами, камуфльований одяг, бронежилет, ювелірні вироби, марихуана та метамфетамін, 300 г тротилу та інші.

Також поряд з будинком, в якому переховувався підозрюваний, було виявлено викрадений автомобіль «Hyundai Tucson». Всі виявлені речові докази вилучені та направлені на дослідження.

 

Наразі працівниками карного розшуку встановлена причетність шістьох чоловіків віком від 20 до 38 років до скоєння ряду розбійних нападів, грабежів та викрадень транспортних засобів на території Дніпропетровської області.

Всі зловмисники підтримують між собою тісні стосунки, спільно виготовляли та вживали наркотичні засоби, планували та скоювали злочини. Працівники поліції проводять заходи, направлені на затримання інших фігурантів справи та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

 

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