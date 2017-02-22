СБУ попередила використання зброї під час мирної акції на Майдані. ВІДЕО

Незаконне застосування бойової зброї під час мирних акцій на Майдані Незалежності у Києві попередила Військова контррозвідка Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Військової прокуратури.

Про це на брифінгу повідомили начальник Апарату Голови СБ України Олександр Ткачук та начальник Головного управління військової контррозвідки ДКР СБУ генерал-майор Сергій Левченко.

«Під час спецоперації оперативники спецслужби викрили в Одесі військовослужбовця-контрактника, який наполегливо вишукував можливість придбати значну кількість стрілецької зброї», ‒ повідомив Олександр Ткачук. За його словами, зловмисник оплатив та отримав 12 автоматів Калашникова та снайперську гвинтівку Драгунова. «Хоча, його плани щодо зброї були грандіознішими: він мав намір закуповувати зброю десятками одиниць», ‒ наголосив Ткачук.

Автомати та гвинтівки зловмисник планував переправити до Києва для застосування під час масових заходів у період 20 - 22 лютого. При контрольній закупівлі зброї він був затриманий оперативниками військової контррозвідки.

«Особа зловмисника дуже цікава. Він є прихильником ультраправого фанатського руху, пропагує ідеї панславізму. Крім того, контрактник, за оперативними даними та за його словами, підтримує ідеологію створення фейкових псевдодержавних утворень». – сказав начальник Апарату Голови СБУ.

Олександр Ткачук наголосив, що всі дії та наміри зловмисника були під повним контролем військових контррозвідників та ретельно документувалися у ході негласної слідчої дії – контроль за вчиненням злочину.

«Ми знали його кожний крок та усі плани. Нам було достеменно відомо конкретне місце отримання зброї; місце, де він хотів її тимчасово заховати, та як переправити до столиці», – у свою чергу повідомив начальник Головного управління військової контррозвідки ДКР СБУ генерал-майор Сергій Левченко.

Він підкреслив, що забаганки зловмисника не обмежувалися автоматами. «Контрактник хотів також придбати досить специфічні зразки озброєння: безшумні снайперські гвинтівки та великокаліберні кулемети російського виробництва», ‒ зауважив Левченко.

Генерал-майор ще раз привернув увагу представників ЗМІ до конкретної дати – зловмисник особливо наголошував на тому, що зброя має бути у нього максимум до 20 лютого.

На даний час слідчими військової прокуратури відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Стаття може бути перекваліфікована під час слідчих дій, що тривають.

Також СБ України розглядає можливий проросійській слід у підготовці цього злочину.

За матеріалами прес-центру СБУ