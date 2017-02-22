На Полтавщині СБУ затримала на хабарі працівника виконавчої служби. ВІДЕО

Співробітники СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарництві в.о. начальника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Полтавській області.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого мешканця шість з половиною тисяч гривень за закриття виконавчого провадження щодо арешту автомобіля.

Оперативники спецслужби затримали чиновника та посередника, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час передачі частини хабара у службовому кабінеті.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочину.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ