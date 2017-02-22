На Полтавщині СБУ затримала на хабарі працівника виконавчої служби. ВІДЕО
На Полтавщині СБУ затримала на хабарі працівника виконавчої служби. ВІДЕО
Співробітники СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарництві в.о. начальника одного з районних відділів Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Полтавській області.
Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого мешканця шість з половиною тисяч гривень за закриття виконавчого провадження щодо арешту автомобіля.
Оперативники спецслужби затримали чиновника та посередника, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, під час передачі частини хабара у службовому кабінеті.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочину.
Триває досудове слідство.
За матеріалами прес-центру СБУ
|
22.02.2017 | 22:20
|
22.02.2017 | 22:10
|
22.02.2017 | 21:45
|
22.02.2017 | 21:20
|
22.02.2017 | 21:10
|
22.02.2017 | 21:00
|
22.02.2017 | 20:45
|
22.02.2017 | 20:30
|
22.02.2017 | 20:15
|
22.02.2017 | 19:50
|
22.02.2017 | 18:30
|
22.02.2017 | 15:40
|
22.02.2017 | 14:20
|
22.02.2017 | 13:40
|
22.02.2017 | 09:40
|
22.02.2017 | 08:00
-
- 1 з 710
- ››