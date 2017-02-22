У Кривому Розі месник кілька разів "мінував" один і той самий будинок. ВІДЕО

Мешканець багатоповерхівки у такий спосіб вирішив помститися управительці будинку, з якою у нього виникали постійні конфлікти через несплату внесків.

Телефонний дзвінок про мінування будинку по вул. Ватутіна у Покровському районі м. Кривий Ріг надходив до чергової частини поліції, зазвичай, близько опівночі. Тож поліцейським щоразу доводилося евакуйовувати понад 150 мешканців будинку та обстежувати будівлю.

Для обстеження будинку та пошуку вибухівки були задіяні працівники вибухотехнічної служби, кінологи та особовий склад Покровського відділення поліції. На щастя, в жодному випадку вибухового або небезпечного предмету виявлено не було.



Перше повідомлення про мінування надійшло до чергової частини Покровського відділення поліції 8 серпня. Наступне повідомлення про мінування надійшло у жовтні, проте вже у лютому невідомий зловмисник залишив одразу три неправдиві повідомлення про замінування.

Після останнього повідомлення про мінування житлового будинку, яке сталося 21 лютого, поліцейським вдалося затримати жартівника. Ним виявився непрацюючий, раніше судимий за несплату аліментів місцевий житель. Всі повідомлення про мінування надходили з таксофону, розташованого за 100 метрів від будинку. Після кожного дзвінка, чоловік разом з іншими мешканцями евакуйовувався та здалеку спостерігав за роботою правоохоронців, які замість того, щоб розкривати злочини, шукали неіснуючу вибухівку. Причиною такої поведінки, як з’ясували правоохоронці, став конфлікт підозрюваного з керуючою вказаного будинку. 29-річний чоловік з 2011 року проживав у цьому будинку у цивільному шлюбі з жінкою та її дитиною. Через постійні непорозуміння з керуючою будинком, «мінер» вирішив їй помститися.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПКУ. Йому загрожує покарання за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності), що передбачає від 2-х до 6 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області