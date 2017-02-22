Як у Житомирі студентка чужу шубу прихопила. Оперативне відео
Як у Житомирі студентка чужу шубу прихопила. Оперативне відео
До Житомирського відділу поліції звернулась 24-річна житомирянка, яка розповіла про крадіжку її верхнього одягу з гардеробу розважального закладу.
Правоохоронці встановили особу візитерки, яка свідомо взяла чужу річ. Нині дівчина у скоєному зізналась.
Подія сталась в одному з нічних клубів. Коли заявниця зібралась додому й прийшла за одягом до гардеробу, з’ясувалось, що її шиншилову шубу уже хтось забрав.
Опрацювавши записи камер відеоспостереження, поліцейські встановили дівчину, яка одягла чужу річ.
- З’ясувалось, що це 21-річна студентка одного з навчальних закладів обласного центру, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – Одяг вилучено, а дівчина визнала свою вину.
Відповідно до законодавства її дії можуть каратись штрафом, громадськими або виправними роботами, піврічним арештом або позбавленням волі до 3 років.
За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області
|
22.02.2017 | 15:40
|
22.02.2017 | 14:20
|
22.02.2017 | 13:40
|
22.02.2017 | 09:40
|
22.02.2017 | 08:00
|
22.02.2017 | 07:45
|
22.02.2017 | 07:30
|
22.02.2017 | 07:20
|
22.02.2017 | 01:00
|
21.02.2017 | 23:15
|
21.02.2017 | 22:45
|
21.02.2017 | 22:15
|
21.02.2017 | 21:15
|
21.02.2017 | 20:50
|
21.02.2017 | 20:40
|
21.02.2017 | 20:15
-
- 1 з 710
- ››