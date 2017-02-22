Як у Житомирі студентка чужу шубу прихопила. Оперативне відео

Як у Житомирі студентка чужу шубу прихопила. Оперативне відео

15:40 22.02.2017

До Житомирського відділу поліції звернулась 24-річна житомирянка, яка розповіла про крадіжку її верхнього одягу з гардеробу розважального закладу.

Правоохоронці встановили особу візитерки, яка свідомо взяла чужу річ. Нині дівчина у скоєному зізналась.

Подія сталась в одному з нічних клубів. Коли заявниця зібралась додому й прийшла за одягом до гардеробу, з’ясувалось, що її шиншилову шубу уже хтось забрав.

Опрацювавши записи камер відеоспостереження, поліцейські встановили дівчину, яка одягла чужу річ.

- З’ясувалось, що це 21-річна студентка одного з навчальних закладів обласного центру, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – Одяг вилучено, а дівчина визнала свою вину.

Відповідно до законодавства її дії можуть каратись штрафом, громадськими або виправними роботами, піврічним арештом або позбавленням волі до 3 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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