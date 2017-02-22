В мерії Херсона виникла бійка. ВІДЕО
В мерії Херсона виникла бійка. ВІДЕО
Сесія Херсонської міської Ради перетворилась на суцільний балаган та штовханину. Все тому, що в приміщення мерії вдерлося більше сотні містян. Вони виступали проти політики міського голови. Зокрема, їм не сподобалось, що в місті вирішили збільшити тарифи на проїзд в громадському транспорті до 5 гривень. За інформацією місцевих журналістів, спочатку люди сперечались з депутатами, а згодом накинулись на представника одного з перевізників. Згодом ситуацію врегулювали поліцейські. Вони затримали найбільш буйних хуліганів.
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