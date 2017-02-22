В Україні хочуть заборонити «Вконтакте» та «Одноклассники». ВІДЕО
В Україні хочуть заборонити «Вконтакте» та «Одноклассники». ВІДЕО
Йти до переможного кінця в інформаційній війні та протистояти антиукраїнській пропаганді… по новому пропонують у Міністерстві внутрішніх справ. Хочуть в Україні заборонити російські соціальні мережі «Вконтакте» та «Одноклассники». Ініціатива МВС викликала неоднозначну реакцію. Дехто певен, що заборона ніяк не допоможе протистояти російській пропаганді. Тим часом, експерти кажуть, - приймати таке рішення МВС та навіть депутати не можуть. Це питання має вирішувати суд.
|
22.02.2017 | 22:20
|
22.02.2017 | 22:10
|
22.02.2017 | 21:45
|
22.02.2017 | 21:20
|
22.02.2017 | 21:10
|
22.02.2017 | 21:00
|
22.02.2017 | 20:45
|
22.02.2017 | 20:30
|
22.02.2017 | 20:15
|
22.02.2017 | 19:50
|
22.02.2017 | 18:30
|
22.02.2017 | 15:40
|
22.02.2017 | 14:20
|
22.02.2017 | 13:40
|
22.02.2017 | 09:40
|
22.02.2017 | 08:00
-
- 1 з 710
- ››