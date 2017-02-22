ДТП у Києві. Мінівен розтрощив легковик. ВІДЕО

ДТП у Києві. Мінівен розтрощив легковик. ВІДЕО

20:45 22.02.2017

У Києві чергове порушення правил дорожнього руху стало причиною трагічної аварії. Неподалік Льодового стадіону на проспекті Глушкова дорогу не поділили легковик Daewoo та мінівен Renault. За попередньою версією водій легковика хотів розвернутись на зебрі та проскочити через розрив у відбійнику.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Кожен третій неповнолітній студент ПТУ на Донбасі готовий воювати. – Доповідь. ВІДЕО
Кожен третій неповнолітній студент ПТУ на Донбасі готовий воювати. – Доповідь. ВІДЕО
22.02.2017 | 22:20
Працівники культури протестують проти роботи за контрактами. ВІДЕО
Працівники культури протестують проти роботи за контрактами. ВІДЕО
22.02.2017 | 22:10
На Луганщині інспектор Укртрансбезпеки вимагав від бізнесмена хабар. ВІДЕО
На Луганщині інспектор Укртрансбезпеки вимагав від бізнесмена хабар. ВІДЕО
22.02.2017 | 21:45
На Донеччині діти у школі отруїлися газом. ВІДЕО
На Донеччині діти у школі отруїлися газом. ВІДЕО
22.02.2017 | 21:20
В Маріуполі військова вантажівка врізалась в легковик. ВІДЕО
В Маріуполі військова вантажівка врізалась в легковик. ВІДЕО
22.02.2017 | 21:10
Моторошна ДТП. П'яний водій на іномарці збив маму з сином. ВІДЕО
Моторошна ДТП. П'яний водій на іномарці збив маму з сином. ВІДЕО
22.02.2017 | 21:00
ДТП у Києві. Мінівен розтрощив легковик. ВІДЕО
ДТП у Києві. Мінівен розтрощив легковик. ВІДЕО
22.02.2017 | 20:45
На Полтавщині СБУ затримала на хабарі працівника виконавчої служби. ВІДЕО
На Полтавщині СБУ затримала на хабарі працівника виконавчої служби. ВІДЕО
22.02.2017 | 20:30
В Україні хочуть заборонити «Вконтакте» та «Одноклассники». ВІДЕО
В Україні хочуть заборонити «Вконтакте» та «Одноклассники». ВІДЕО
22.02.2017 | 20:15
В мерії Херсона виникла бійка. ВІДЕО
В мерії Херсона виникла бійка. ВІДЕО
22.02.2017 | 19:50
Ветераны АТО начали третий этап блокады Донбасса. ВИДЕО
Ветераны АТО начали третий этап блокады Донбасса. ВИДЕО
22.02.2017 | 18:30
Як у Житомирі студентка чужу шубу прихопила. Оперативне відео
Як у Житомирі студентка чужу шубу прихопила. Оперативне відео
22.02.2017 | 15:40
У Кривому Розі месник кілька разів "мінував" один і той самий будинок. ВІДЕО
У Кривому Розі месник кілька разів "мінував" один і той самий будинок. ВІДЕО
22.02.2017 | 14:20
СБУ попередила використання зброї під час мирної акції на Майдані. ВІДЕО
СБУ попередила використання зброї під час мирної акції на Майдані. ВІДЕО
22.02.2017 | 13:40
На Буковині звів рахунки з життям військовий. ВІДЕО
22.02.2017 | 09:40
Озброєна банда наркоманів тероризувала місто на Дніпропетровщині. ВІДЕО
Озброєна банда наркоманів тероризувала місто на Дніпропетровщині. ВІДЕО
22.02.2017 | 08:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Авдіївка як дзеркало ефективності українського інформаційного фронту
22.02.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Визнати Донбас окупованим – означає наблизитись до війни з Росією
21.02.2017
Тетяна Заровна
Журналістка, вимушена переселенка з Донецька
Кому выгодна блокада Донбасса?
13.02.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи підтримуєте ви ініціативу заступника міністра МВС Зоряна Шкіряка заборонити в Україні російські соцмережі «Вконтакте» та «Одноклассники»?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.