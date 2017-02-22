ДТП у Києві. Мінівен розтрощив легковик. ВІДЕО

У Києві чергове порушення правил дорожнього руху стало причиною трагічної аварії. Неподалік Льодового стадіону на проспекті Глушкова дорогу не поділили легковик Daewoo та мінівен Renault. За попередньою версією водій легковика хотів розвернутись на зебрі та проскочити через розрив у відбійнику.

Телеканал ЧП.INFO