В Маріуполі військова вантажівка врізалась в легковик. ВІДЕО
В Маріуполі військова вантажівка врізалась в легковик. ВІДЕО
В Маріуполі на перехресті проспекту Будівельників і Митрополитської зіштовхнулись легковик «Renault» та військова вантажівка «ГАЗ». Поки, що поліцейські не знають причин аварії та, хто винуватець. Розповідають лише про наслідки. Кажуть: водія та пасажира легковика госпіталізували до лікарні.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
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