На Донеччині діти у школі отруїлися газом. ВІДЕО

У Маріуполі кілька учнів зараз на лікарняному ліжку, ще одинадцять не прийшли на заняття. Усі вони надихалися невідомого газу просто під час уроків.

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Телеканал ЧП.INFO