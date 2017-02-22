На Донеччині діти у школі отруїлися газом. ВІДЕО
На Донеччині діти у школі отруїлися газом. ВІДЕО
У Маріуполі кілька учнів зараз на лікарняному ліжку, ще одинадцять не прийшли на заняття. Усі вони надихалися невідомого газу просто під час уроків.
І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:
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