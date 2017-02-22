На Луганщині інспектор Укртрансбезпеки вимагав від бізнесмена хабар. ВІДЕО

За гроші інспектор закривав очі на порушення водіїв. А ще, вразило, що в той час, коли кордони нашої держави мужньо захищають українській бійці, цей чоловік, цинічно, без докорів сумління міг пропустити в район проведення антитерористичної операції будь-кого. Головне, щоб той заплатив.

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