Працівники культури протестують проти роботи за контрактами. ВІДЕО

Усіх працівників культури, бюджетників, переводять на контракти. І як виявилося переводять не тільки керівників, а й усіх акторів балету, музикантів та співаків. І хоча закон прийнятий ще рік тому, шум навколо нього назрів зараз, коли якраз прийшов час підписувати ці самі контракти.

Телеканал ЧП.INFO