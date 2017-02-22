Працівники культури протестують проти роботи за контрактами. ВІДЕО
Працівники культури протестують проти роботи за контрактами. ВІДЕО
Усіх працівників культури, бюджетників, переводять на контракти. І як виявилося переводять не тільки керівників, а й усіх акторів балету, музикантів та співаків. І хоча закон прийнятий ще рік тому, шум навколо нього назрів зараз, коли якраз прийшов час підписувати ці самі контракти.
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